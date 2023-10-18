Konya'da İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı Protesto Edildi

Konya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği saldırıyı protesto etti. Ellerinde pankart ve bayraklarla toplanan kalabalık, tekbir getirerek sloganlar attı. Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi ve İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı protesto edildi.

Konya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Allaaddin Bulvarı'nda toplandı. Ellerindeki pankart ve bayraklarla İsrail'i protesto eden kalabalık, tekbir getirerek sloganlar attı. Yapılan basın açıklamasının ardından saldırıda hayatını kaybedenler Filistinliler için dua edildi. Daha sonra kalabalık grup Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüyerek İsrail aleyhinde sloganlar attı. - KONYA