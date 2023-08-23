Konya'da Huzur ve Güven Uygulaması: 20 Bin Kişi ve 2 Bin Araç Sorgulandı

Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamalarında 20 bin 473 kişi ve 2 bin 242 araç sorgulandı. Ayrıca iş yerleri denetlendi ve çeşitli ihlaller tespit edildi.

Konya'da polis ekipleri Huzur ve Güven ortamının sağlanması için gerçekleştirilen uygulamalarda 20 bin 473 şahıs ve 2 bin 242 araç sorgulanırken, 72 iş yeri denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde il merkezinde Huzur ve Güven ortamını sağlamak için Dar Bölge Uygulamaları gerçekleştirildi. 110 ekip ile 900 personelin katıldığı uygulamalarda 20 bin 473 şahıs ve 2 bin 242 araç sorgulandı. 72 iş yeri denetlenirken ruhsatsız ve ruhsat dışı faaliyet gösteren 9 iş yerine, müzik yayın belgesi olmamak ve tütün ürünleri kullanımına izin vermekten 18 iş yerine, kimlik bildiriminde bulunmamaktan 14 iş yerine ve 61 şahsa idari işlem uygulandı. Ayrıca 34 şahsa "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" idari para cezası uygulanırken, yakalanan 13 aranan şahıs adli makamlara teslim edildi. - KONYA