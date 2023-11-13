Konya'da Gazze için insan zinciri oluşturuldu

KONYA - Konya'da İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturularak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda, Gazze'ye destek vermek için insan zinciri oluşturularak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi. Mevlana Meydanı'ndan başlayan insan zinciri 6 kilometre uzaklıktaki Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kadar devam etti. Çeşitli dövizlerin taşındığı eyleme Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "El ele Gazze Şeridi dedik. İşgalci İsrail'in yıllarıdır Gazze'de gerçekleştirdikleri işgal ve zulümlerin 7Ekimden bu yana sürekli artan saldırılarla bir soykırıma dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Gazze'deki soykırıma hep beraber dur diyebilmek için Filistin İnisiyatifi adıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak tavır alıyoruz, ses çıkarmaya devam ediyoruz. Gazze şeridi içeresine hapis edilerek, yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya geldik. Bu gün Mevlana Meydanından Necmettin Erbakan İl hayat Fakültesine kadar el ele tutuşacak sessizce Gazze Şeridinin Konya'da olduğunu, Gazze Şeridin tüm Türkiye olduğunu, Gazze Şeridin asla ama asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz" dedi.