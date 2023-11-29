Konya'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan M.U'nun (32) kaldığı adrese operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan M.U'nun (32) kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.