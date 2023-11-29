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Konya'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

29 Kasım 2023 12:38 Son Güncelleme: 12:39 Abone Ol

Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan M.U'nun (32) kaldığı adrese operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.