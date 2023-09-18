Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - KONYA