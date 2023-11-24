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Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da yapılan operasyonda FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı, 9'u ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.