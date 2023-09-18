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Konya'da FETÖ operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

Politika Haberleri

Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Politika

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