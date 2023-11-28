Üye Girişi
Haberler

Konya'da Eş Zamanlı Operasyon: 133 Şahıs Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 133 şahıs yakalandı. Tutuklanan 75 şahıs cezaevine gönderilirken, 58 şahıs adli mercilere teslim edildi.

Konya'da 68 ekip, 456 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 133 şahıs yakalandı. Yakalanan 75 şahıs tutuklanırken, 58 şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli suçlardan aranması olan şahıslara yönelik kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 68 ekip, 456 personelinin katıldığı operasyonlarda, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri olan 133 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 75 şahıs cezaevine gönderilirken, 58 şahıs adli mercilere teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Konya Güvenlik Yakalama Ceza Suç Operasyon Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title