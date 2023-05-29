Konya'da Cumhur İttifakı Kutlama Yaptı

Konya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. Kutlamalara Cumhur İttifakı Milletvekili ve parti üyeleri de katıldı.

KONYA'da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında, kesin olmayan seçimlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Tüm yurtta olduğu Konya'da da seçmenler bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullandı. Sandıkların açılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine Cumhur İttifakı seçmenleri Kılıçarslan Meyda'nında toplanıp kutlama yaptı. Kutlamalara Cumhur İttifakı Milletvekili ve parti üyeleri de katıldı.

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