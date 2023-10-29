Kılıçarslan Kent Meydanı'nda HÜDA PAR Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda yüzlerce kadın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Ellerinde dövizler taşıyan anneler, sloganlarla yürüyüşe geçti ve Kayalı Park'ta dua etti.

Konya'da "Anneler Gazze için yürüyor" programı düzenlendi.

Kılıçarslan Kent Meydanı'nda Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda bir araya gelen yüzlerce kadın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Gruptaki annelerin bir kısmı ellerinde "Gazze ateş altında", "Soykırıma dur de", "Aksa tufanına selam olsun", "Gazze'ye ses ol, işgale dur de", "Anneler Gazze için yürüyor" yazan dövizleri taşıdı.

Daha sonra yürüyüşe geçen topluluk, araç trafiğine kapatılan Alaaddin Bulvarı üzerinden, Kayalı Park'a kadar sloganlarla yürüdü.

Yürüyüş sırasında sıklıkla, "Hepimiz Hamas'ın anneleriyiz, Hamas'a selam direnişe devam, Hamas vuruyor Aksa'ya yürüyor, Aksa'ya selam, direnişe devam, Vur Kassam vur siyonizmi vur' şeklinde sloganlar atıldı.

Grup, Kayalı Park'ta dua edilmesinin ardından dağıldı.