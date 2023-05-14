Konya'da 99 yaşındaki nine sandığa sandalyeyle getirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 99 yaşındaki Zahide Balıkçı, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Karapınar İsmetpaşa Mahallesinde kızı ve damadı ile yaşayan 99 yaşındaki Zahide Balıkçı oy kullanmak için Cumhuriyet İlkokulundaki 1052 numaralı sandığa arabayla geldi. Sandalyeye oturtulan Zahide Balıkçı, görevliler tarafından oy kullanacağı sınıfa taşındı. İlerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getiren Zahide Nine görevlilere, "Hakkınızı helal edin. Oyumu kullandım. Hayırlı olsun" dedi. - KONYA