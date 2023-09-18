Konya'da 7 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Konya'da yapılan operasyonda, bir kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Konya'da polis ekiplerinin durduğu kamyonun kasasından 7 milyon 500 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçmek için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. KOM ekipleri, yaptığı saha çalışmaları sonucu merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KONYA