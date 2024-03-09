Konya'da 31 Mart seçimlerinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'nın bin 154 mahallesinde 6 binden fazla muhtar adayı yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, "Muhtar adaylığına ilginin artmasının birinci sebebi Cumhurbaşkanımızın muhtarlık kurumuna vermiş olduğu önem ve değer" dedi.

Türkiye'de en büyük yüzölçümüne sahip Konya, 31 ilçesi ile İstanbul'dan sonra ikinci en çok ilçe sayısına sahip il olarak yer alıyor. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, bin 154 mahallesi bulunan Konya'da 6 binden fazla muhtar adayının olduğunu söyledi.

"Konya'mızda şu anda 6 binin üzerinde mevcut muhtar adayımız var"

Konya'da 6 binin üzerinde muhtar adayının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olduğunu söyleyen Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, "Yerel seçimlerde geçen seçimlere göre hem kadın hem de erkek muhtar adaylarımızdan biraz artış gözlemliyoruz. Her mahallede özellikle Konya'mızın şehir merkezinde ve diğer illerin merkezlerinde hem kadın adayların hem de erkek adayların fazla olduğunu görüyoruz. Konya'mızda bin 154 mahallemiz var ve tamamında aday var. Ortalama 10 aday olan yer de var, 5 aday olan yer de 3 aday olan yer de var. Toplamda da 6 binin üzerinde Konya'mızda şu anda mevcut muhtar adayımız var. Bu muhtar adaylığına ilginin artmasının birinci sebebi Cumhurbaşkanımızın muhtarlık kurumuna vermiş olduğu önem ve değer. Cumhurbaşkanımız için geçmiş dönemlerde biliyorsunuz muhtar bile olamaz denmişti. O zamandan bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde muhtarlara ayrı bir önem ve değer veriyor. Dolayısıyla şu andaki özlük haklarımızın, sigortamızın yapılması, silah ruhsatlarımızın olması buna benzer bazı özlük haklarımızın iyi olması tabii ister istemez muhtarlık kurumuna, muhtar adaylarına vesile olmuş oluyor" dedi.

"Birbirimizi üzmeden, birbirimizi kırmadan, kavga ve dövüş yapmadan inşallah 31 Mart Yerel Seçimlerini hep birlikte bu şekilde bitirelim"

Muhtar adaylığı için herhangi bir süre olmadığına dikkat çeken Dernek Başkanı Hamdi Demir, "Aslında bununla alakalı geçmişte bir çalışma yapılmıştı. Ama meclisten çıkmadı. Fakat önümüzdeki dönem inşallah Cumhurbaşkanımız 28 Aralık'ta 53. muhtarlar buluşmasında kanununun değişmesiyle alakalı bir müjde vermişti. Dolayısıyla birleşik oy pusulası çıkması hakkında Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı İçişleri Bakanımızla birlikte. Bununla alakalı bir dahaki seçime birleşik oy pusulası çıkar diye tahmin ediyoruz. O zaman bir adaylık süreci ve belli bir adaylıkla alakalı belli bir gün olması büyük ihtimalle YSK tarafından belirlenecek. Ama şu anda yani 31 Mart 2024 Seçimlerinde herhangi bir muhtar adayıyla alakalı gün ve zaman söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Muhtar adaylarına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Demir, "31 Mart 2024 yerel seçimi alakalı valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüz gerekli önlemleri aldı. Ama muhtarlık seçimi özellikle muhtar adaylarının sayısının fazla olmasından dolayı bazen seçim ortamlarında gerginlik olabiliyor. Ben özellikle şunu da söylemek istiyorum, bütün muhtar adaylarımızla aynı mahalledeyiz, birlikte beraber yaşıyoruz, aynı ortamı birlikte paylaşıyoruz. Seçim bir yarıştır. 31 Mart'tan sonra 1 Nisan sabahı olduğu zaman yine aynı mahalledeyiz biriz ve beraberiz. Dolayısıyla birbirimizi üzmeden, birbirimizi kırmadan, kavga ve dövüş yapmadan inşallah 31 Mart Yerel Seçimlerini hep birlikte bu şekilde bitirelim. Bu şekilde mahallemize, muhtarlık kurumuna örnek olacak bir muhtarlık seçimi yapalım diye bütün muhtar adaylarımıza seslenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"E-Devlet üzerinden de seçmen bilgilerine ulaşıp direkt gidip oyunuzu kullanabilirsiniz"

Seçmen bilgi kağıdı olmadan da kimlik kartıyla oyun kullanılabileceğine değinen Demir, "Seçmen askı listelerimiz muhtarlıklardan indi, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladık. Seçmen bilgi kağıtları, muhtarlarımız tarafından sahada dağıtılıyor. İsteyen mahalle sakinlerimiz de muhtarlıklardan bunu temin edebiliyor. Şöyle bir algı var seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanamam algısı var. Öyle bir şey yok. Seçmen bilgi kağıdı olmadan da kimliğinizle oyunuzu kullanabilirsiniz. Zaten bu bilgilerin aynısı ysk.gov.tr adresinde de var. E-Devlet üzerinden de seçmen bilgilerine ulaşıp direkt gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. 31 Mart Yerel Seçimleri mahallemize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirsin diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Melikşah Mahalle Muhtarı ve adayı Önder Yılmaz, "Ben hizmet için varım. Hizmet etmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Tekrar muhtar adayı oldum" dedi.

Ateşbaz Veli Mahalle muhtarı ve adayı İbrahim Karaküçükoğlu da, "2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Üçüncü döneme tekrar muhtar adayı olmaktaki amacım birincisi mahallemize hizmet, ikincisi ise Cumhurbaşkanımızın getirdiği avantajlar" şeklinde konuştu. - KONYA