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Konya'da 133 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

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Konya'da düzenlenen operasyonla, kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. Operasyonda 75 kişi cezaevine gönderilirken, 58 kişi adliyeye sevk edildi.

KONYA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 133 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde il merkezinde 60 ekip ve 150 personel, 31 ilçede ise 69 ekip ve 306 personel ile kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri olan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda 133 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi cezaevine gönderilirken, 58 kişi ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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