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Konya Büyükşehir Marmaris'teki yangına 22 araç ve 36 personelle katkı veriyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Konya Büyükşehir Marmaris'teki yangına 22 araç ve 36 personelle katkı veriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine 22 araç ve 36 personelle katkı verdiklerini belirterek, "Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine 22 araç ve 36 personelle katkı verdiklerini belirterek, "Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir. Allah çalışan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Muğla Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesine katkı veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ciğerimizi yakan orman yangınının başladığı andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ilk gün bölgeye 2 itfaiye tankeri ve 4 personel görevlendirdiklerini söyledi. Gelen talep üzerine; itfaiye tankeri, itfaiye arazözü, ekskavatör, yükleyici, dozer ve öncü araçlardan oluşan 20 aracı daha bölgeye gönderdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Son gönderdiğimiz ekiplerle birlikte bölgede 22 araç ve 36 personelle yangınların söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir. Allah, çalışan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Uğur İbrahim Altay Marmaris Tragger Konya Politika Haberler

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