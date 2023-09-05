Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Haftası'nı kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yılını kutlayarak Konya'nın huzur ve güvenliği için çaba gösteren tüm zabıtaların Zabıta Haftası'nı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yılını kutlayarak Konya'nın huzur ve güvenliği için çaba gösteren tüm zabıtaların Zabıta Haftası'nı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Zabıta Haftası çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yılını kutlayan Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının Türkiye'ye örnek çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasında zabıtalarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Zabıta Haftasını tebrik ediyor, üstün gayretlerinden dolayı tüm zabıta arkadaşlarıma Konyalılar adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte 'huzur şehri Konya' imajını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA