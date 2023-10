Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tartışmalara Yol Açıyor

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye gönderildi. Yeni bir tartışma başlatan yasa tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Fatih Barcın, ev sahiplerinin yanında turizm bölgelerindeki esnafın da olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Kısa dönem ve günübirlik konut kiralamalarının kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, yeni bir tartışma başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarıya göre, kısa dönem kiralamalara 100 gün sınırı getirilecek, belge alma, kimlik bildirimi ve binadaki diğer sakinlerden muvafakat alma zorunluluğu olacak. Sektör temsilcilerine göre bu tasarı kısa dönem kiralamaları adeta imkansız hale getirirken, turizme de darbe vuracak. En çok turist alan bölgelerden Alanya'da hukuk bürosu bulunan Avukat Fatih Barcın da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir sıkıntılı dönem kapıda"

Fatih Barcın, tasarının yalnızca ev sahiplerini değil, turizm bölgelerindeki esnafı da olumsuz etkileneceğini belirterek, "Hazırlanan yasa tasarısına göre konut sahipleri evlerini yılda en fazla 100 gün kiralayabilecek. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almak zorunlu olacak. İzin belgesi başvurularında da binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibraz edilmesi gerekecek. Kısa dönem kiralamaları neredeyse imkansız hale getirecek bu yasa tasarısı, maalesef beklentileri karşılayamayan bir yaz sezonundan sonra turizm bölgelerindeki esnafa yeni bir sıkıntılı dönemin kapılarını açacak" dedi.

"Turist, her şey dahil otellere yönlendiriliyor"

Tasarının turistleri her şey dahil otellere yönlendirdiğini, ancak bu otellerde konaklayanların esnaftan alışveriş yapmadığını dile getiren Fatih Barcın, "Apart otellerin de kapanması ve konuta dönüştürülmesiyle birlikte sadece her şey dahil sistemle hizmet veren oteller kaldı. Bu otellere gelen müşteri de otel dışına pek fazla çıkmıyor. Örneğin Alanya'da esnafımızı özellikle kış sezonunda ayakta tutan tek turist portföyü, bu tasarı hayata geçerse beldemize artık gelmeyecek" şeklinde konuştu.

"Tasarı, sektör temsilcileriyle birlikte revize edilmeli"

Barcın, tasarının sektör temsilcileriyle birlikte yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Güvenlikle ilgili kaygılar tabii ki olmalı. Ancak mevcut tasarının revize edilmesi şart. Sektör temsilcilerinin de fikirleri alınarak yeni bir taslak hazırlanmalı. Yasalar otelcileri de esnafı da olumsuz etkilememeli, başta Alanya olmak üzere tüm turistik bölgelerimiz açısından yararlı bir metin oluşturulmalı" diye konuştu. - İSTANBUL