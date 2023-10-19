Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emeklilerin ve çalışanların gelirini artıracak her kararı desteklediklerini belirterek, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak 5 bin liralık ödeme önemli olmakla birlikte emekli aylıklarının iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emeklilerin ve çalışanların gelirini artıracak her kararı desteklediklerini belirterek, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak 5 bin liralık ödeme önemli olmakla birlikte emekli aylıklarının iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir." dedi.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, teklifte yanlışların bulunduğunu öne sürerek, iktidarın TBMM'yi "noter" gibi kabul ettiğini söyledi.

Memurlara yüzde 25 zam yapıldığını ve seyyanen 8 bin 500 lira verildiğini anımsatan Özdağ, emeklilere seyyanen zam verilmediğini ifade etti.

Özdağ, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesinin, çalışan emeklilerin bunun dışında tutulmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Selçuk Özdağ, teklife "evet" oyu vermeyeceklerini bildirdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise teklifin özensiz ve dikkatsiz hazırlandığını savundu.

Teklifte paylaşım ekonomisinin hiçe sayıldığını öne süren Özlale, "Kısa süreli kira sözleşmesinin mutlaka düzenlenmesini, denetlenmesini ve kayıt dışının önlenmesini istiyoruz. Burada bizim herhangi bir itirazımız yok, bu konuda sizlerle beraber hareket ediyoruz. Hiçbir şekilde İYİ Parti olarak mahallelerin huzurunu, güvenliğini tehlikeye atmak istemiyoruz. Bu konuda sizle beraberiz." diye konuştu.

Kısa vadeli turizm amaçlı kira sözleşmelerinin denetlenmesine, düzenlenmesine ve kayıt dışılığın giderilmesine karşı olmadıklarının altını çizen Özlale, iktidarın milyarlarca dolarlık paylaşım ekonomisini son derece kısıtlayıcı, dışlayıcı anlayışla reddettiğini savundu.

"Emeklilerimiz hakkaniyetli bir ücreti hak etmektedirler"

Özlale, kira sözleşmelerinin Borçlar Kanunu'na tabi olduğunu, ancak teklife göre kiracı ile ev sahibi arasındaki ihtilafın tüketici mahkemelerinin sorunu olacağını dile getirerek, burada hukuki sorun bulunduğunu söyledi.

Teklifte, konutun kısa vadeli kiralanması için apartmandaki herkesin onayının alınması gerektiğinin yer aldığını anlatan Özlale, müstakil villada böyle bir şartın bulunmadığını, küçük girişimci ile büyük girişimci arasındaki farkın, büyük girişimci lehine açıldığını iddia etti.

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeye de değinen Özlale, "Emeklilerimiz bayram harçlığı gibi bir ikramiyeyi değil, hayatlarını bundan sonra onurlu şekilde geçirebilecekleri hakkaniyetli bir ücreti hak etmektedirler." dedi.

"Haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yapılan düzenlemelerle turizm amaçlı konut kiralamalarının belgelendirilerek kayıt altına alınması, kontrol ve denetimlerinin sağlanması ve sektörde yaşanan haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Teklifte emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de yer aldığını anımsatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"MHP olarak emeklilerimizin ve çalışanlarımızın gelirini artıracak her kararın destekçisiyiz. Bu kanun teklifi ile emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak 5 bin liralık ödeme önemli olmakla birlikte emekli aylıklarının iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Hayat pahalılığının en fazla etkilediği başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak kararların alınmasına devam edileceğine inanıyoruz."

Kalaycı, emeklilerin geçim kaygısı duymadan onuruna yaraşır hayat sürmelerini temin etmenin devletin öncelikli görevlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Çiftçilere verilen mazot, gübre, yem desteklerinin artırılmasını, esnafın desteklenmesini, perakende ticaret yasasının çıkarılmasını gerekli gördüklerini bildiren Kalaycı, Anadolu medyası için destek paketi çıkarılmasını önerdi.

Mustafa Kalaycı, kanun teklifine "evet" oyu vereceklerini belirtti.

"Öğrencilerin ciddi barınma sorunu var"

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, "insanların artık yoksulluk ekonomisinin baskısıyla ev değil, oda tuttuğunu, odalarda yaşamak zorunda kaldığını" söyledi.

Öğrencilerin çok ciddi barınma sorunu yaşadığını belirten Temelli, teklife "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise mevzuattaki boşluğun doldurulmasının önemli olduğunu, ancak kanun teklifinde tartışmalı hususların bulunduğunu savundu.

Teklifte çelişkili durumların bulunduğunu öne süren Bakırlıoğlu, emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin şöyle konuştu:

"Bu miktar, olması gerekenin çok altında. Emekli ve çalışanlara yapılan zamları enflasyonun sebebi olarak gören Maliye Bakanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman iktidarın bu 5 bin liralık ikramiyeyi bile eli titreyerek verdiği ortadadır. Ancak lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu ikramiyeyi verirken çalışan-çalışmayan ayrımı yapmak da neyin nesi? Çalışmak zorunda olan milyonlarca emekliyi bu ikramiyeden mahrum bırakmak vicdana sığar mı? Bu düzenleme Anayasanın kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık ilkesini zedeleyecek bir düzenlemedir."

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, konutların turizm sektörünün parçası haline geldiğini belirtti.

Resmi verilere göre turizm amaçlı kiralanan konut sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu aktaran Kaya, çok sayıda konutun da kayıt dışı kiralandığına dikkati çekti. Kaya, mevzuattaki eksikliğin giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla düzenleme yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Oğuzhan Kaya, konutların kısa süreli kiralanması için izin belgesi verme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacağını bildirdi.

Daha sonra Teklifin birinci bölümü üzerinde de söz alan milletvekilleri Teklife ilişkin görüşlerini dile getirdi. Teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi sonrası TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

Önder, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.