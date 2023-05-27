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Konteynerler ikinci tur seçimlerine hazır

Politika Haberleri

Kahramanmaraş'ta oy kullanacak vatandaşlar için oluşturulan konteynerler ikinci tur seçimleri için hazır hale getirildi.

Konteynerler ikinci tur seçimlerine hazır

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oy kullanacak vatandaşlar için oluşturulan konteynerler ikinci tur seçimleri için hazır hale getirildi.

Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ise merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'nun bahçesine de 7 adet konteyner 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, 28 Mayıs seçim gününe de hazır hale getirildi.

Vatandaşlarda Mehmet Aktaş, "70 yaşındayım ilk defa konteyner da oy kullandım. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Allah başımızdan eksik etmesin güç kuvvet versin" dedi.

Seçmenlerden Mustafa Öztürk ise "Oylarımızı yeniden konteyner da kullanacağız reisimizi inşallah fazla puanla kazandıracağız" diye konuştu.

Diğer seçmenler de, deprem nedeniyle böyle olmasını istemezdik ama yeniden konteynerler de oy kullanacaklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Politika

28 Mayıs Seçimi Kahramanmaraş Türkiye Politika Haberler

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