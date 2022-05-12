Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesinin yanı sıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kongo, Politika, Haberler

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