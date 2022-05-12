Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesinin yanı sıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
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