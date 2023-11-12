KONESOB İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Başkanlar Kurulu toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar ve soykırım olarak nitelendirilen katliamları nedeniyle kınama bildirisi yayımladı.

Vergi Dairesi Başkanı Recep Bora, İşkur İl Müdürü Emrah Keleş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 84 oda başkanının katıldığı Başkanlar Kurulu Toplantısında Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuk dışı operasyon ve katliamları dolayısıyla İsrail'i kınama bildirisi yayımlandı.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın okuduğu bildiride, "Bir aydır, Gazze'de acı var, Gazze'de vahşet var, Gazze'de Katliam var, Gazze'de zulüm var, Gazze'de soykırım var, Gazze'de açlık ve susuzluk var, Gazze'de gözü yaşlı anneler ve babalar var Çünkü Gazze'de savunmasız bebek ve çocuk ölümleri var İsrail açıkça bir savaş suçu işlemektedir. İsrail vahşetinde hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bugün burada Gazze'de kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. İsrail'in, Filistin topraklarında, özellikle Gazze'de sivil ve savunmasız halka yönelik uyguladığı terör, şiddet ve özellikle hastaneleri hedef alarak en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ihlale yönelik girişimleri gün geçtikçe vahim bir boyuta ulaşmıştır. İşgalci İsrail'in bu saldırıları, artık sabrımızı taşırmaktadır. Bu saldırılar biran evvel durdurulmalıdır. Filistin topraklarında işlenen katliam ve savaş suçundan dolayı İsrail, dünya kamuoyuna hesap vermek zorundadır. İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistinli kardeşlerimizin özgürlük ve hukuk mücadelesini de sonuna kadar savunacağız. Bu alçak işgal girişimin bir an önce sona ermesini ve bölgede kalıcı ateşkesin biran evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletini artık tüm dünya tanımalıdır. 84 Odamız ve 61 bin Esnaf ve Sanatkarlarımız adına hükümetimizin bu yönde alacağı her türlü karar tam destek vereceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşet derhal son bulmalıdır. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle beraberdir. Yüce Mevla yar ve yardımcıları olsun" dedi. - KONYA