Konak Belediye Başkanı Yağhaneler'deki Jandarma Alanının Boşaltılmasını İstiyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin 15 milyonluk kamulaştırmasının ardından Konaklılara hizmet için projesi hazır bekleyen Yağhaneler'deki eski İl Jandarma Komutanlığı arazisinin belediyeye tahsisi için çağrıda bulundu. Batur, "Yağhaneler'deki eski jandarma alanı kamulaştırmasını göreve gelir gelmez tamamladık. Jandarmanın tesislerini boşaltarak o alanın bize teslim edilmesi gerekiyordu. Eylül ayı başında çıkacakları söylendi, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkacakları söylendi, ondan önceki yıl mayıs ayında çıkılacağı söylendi. Bu süreçte komutanlar değişti, ikinci, üçüncü komutan geldi ama biz hala tahsisi alamadık. O bölgenin hem pazaryerine, hem sosyal kültürel tesise ihtiyacı var. Projelerimiz hazır. Bir an evvel yapılabilmesi için bu alanın boşaltılması lazım" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 15 milyona yakın bir kamulaştırma bedeliyle alınan Yağhaneler'deki eski Jandarma arazisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, alanın bir an önce boşaltılması için çağrıda bulundu. Pazaryeri, ve sosyal, kültürel tesis olarak değerlendirilecek olan alanın tahsisi için uzun zamandır beklediklerini dile getiren Batur, "Jandarmanın tesislerinin boşaltılarak o alanın bize teslim edilmesi lazım. Talep etmemizin üzerinden neredeyse üç yıl geçti, bu sürede komutanlar değişti, İzmir'e üçüncü jandarma komutanı geldi. Ama maalesef buranın tahliyesiyle ilgili bir problem yaşıyoruz. Bu kanayan bir yara oldu. Kamulaştırma için 15 milyon lira ödedik, bölgenin pazaryeri ve kültür merkezi ihtiyacını karşılayacak projemiz hazır, bekliyor" dedi.

"BİR AN ÖNCE BU ALANIN BOŞALTILMASI LAZIM"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yağhaneler'deki eski jandarma arazisinin kamulaştırılmasında bu yana yaşanan süreci aktaran Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yağhaneler'deki eski jandarma alanı kamulaştırmasını göreve gelir gelmez tamamladık. Jandarmanın tesislerini boşaltarak o alanın bize teslim edilmesi gerekiyordu. 15 milyona yakın bir kamulaştırma bedeliyle aldığımız bu alanda Jandarma Komutanlığına bağlı bir tesis var. Burada sadece, Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na hizmet eden bir çalışma grubu kaldı. En son Eylül ayı başında çıkacakları söylendi, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkacakları söylendi, ondan önceki yıl mayıs ayında çıkılacağı söylendi. Projelerimiz hazır. Bir an evvel yapılabilmesi için bu alanın boşaltılması lazım. Eylül başı demişlerdi, ekime geldik. Hiç olmazsa yılbaşına kadar oradan taşınma işini bitirseler bile bizim için önemli. Bir an evvel bitirsinler ki biz de oradaki çalışmalarımıza başlayabilelim"

"PROJEMİZ HAZIR BEKLİYOR"

Batur, bölgenin hem pazaryeri, hem kültür merkezi ihtiyacını karşılayacak projenin hazır beklediğini, bu sebeple alanın boşaltılmasının bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bir kez daha duyurmak istiyorum, askeri birlik bir an evvel çıkarsa biz de oradaki çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü o bölgede hem pazaryeri hem de bir kültür merkezi projemiz var. Özellikle kapalı pazaryeri çok önemli. Birincisi, o bölgenin kapalı pazaryeri ihtiyacını karşılayacak. İkincisi, Eşrefpaşa'daki pazaryerini buraya taşıyacağız ve oradaki Roma Antik Yolunun (İpekyolu), tarihi değerlerin ortaya çıkması için çalışmalara başlanabilecek. Aynı zamanda trafik yoğunluğu da kalkmış olacak" dedi.