Haberler

MHP'li Yıldız: Raporu bu ay içerisinde çıkarırız

MHP'li Yıldız: Raporu bu ay içerisinde çıkarırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP ve CHP temsilcileri, ortak komisyon raporunu hazırlamak için toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalet, demokrasi ve terörle mücadele konularında ilerleme kaydedilmesi umuluyor.

TOPLANTI SONA ERDİ

Komisyon toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduk. Bütün partiler oldukça yapıcı bir şekilde ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak konusunda elinden geleni yapıyor. Daha üzerinde çalışmamız gereken noktalar var. Ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin, hukukun önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek, aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu, bir çerçeve raporu yazma fırsatı olanağı bulacağız" diye konuştu.

MHP'li Yıldız ise "Ayrıntıları çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı günü saat 15.00'da bir araya geleceğiz. Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz inşallah bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Genellikle uzlaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi