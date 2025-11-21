Haberler

Komisyon Çalışmaları ve Tarihi Eşik Üzerine Değerlendirmeler

Güncelleme:
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, alternatif imkanların önemine dikkat çekti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tarihi bir eşikte olunduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının son aşamasında olduğunu ifade etti. CHP'li üyelerin toplantıdan ayrılması dikkat çekti.

'ALTERNATİF İMKANLARI KONUŞMAMIZ LAZIM'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "51 kişinin bu çalışmaya katılımını önemseyerek bizzat dinleyebileceği alternatif imkanları konuşmamız lazım. Burada amaç; herkesin bilgisine başvurmaktır, nasıl olacağı ise bir araçtır. Ama amaçtan ziyade araçta bir ısrar var. Burada sadece tek bir amacı gerçekleştirmek için tek yol göstermeyi doğru bulmadığımızı, en demokratik olgunlukla bilgisine başvurmakta fayda görülen herkesin, 51 kişi tarafından dinlenip ve bilgi sahibi olarak rapor hazırlamasının doğru olacağını düşündük" dedi.

'TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ'

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tarihi bir eşikte olunduğunu ve tarihi cesur insanların yazacağını belirtti. Koçyiğit, "Biz burada tarih yazıyoruz. 100 yıllık bir sorunun, 40 yılı çatışmalı geçmiş bir sorunun sonlandırılması açısından tarihi bir eşikteyiz. Bu eşiği hep beraber, gerçekten bu ülkenin geleceği, 86 milyonun refahı için; barış, özgürlük ve demokratik bir Cumhuriyet'in inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? İşte bugün böyle bir eşikteyiz. Sorumluluk alanları da sorumluluktan kaçanları da geçmiş ezberleri tekrarlayanları da tarih yazacak" diye konuştu. Koçyiğit ayrıca komisyonun, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya heyet göndermesi gerektiğini ekledi.

SEGBİS ÖNERİLERİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İmralı'ya heyet gönderilmesi yerine SEGBİS sistemiyle Öcalan'ın toplantıya katılabileceği önerisinde bulundu. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise komisyonun Öcalan ile görüşmek için heyet göndermesini; ancak sadece grubu bulunan partilerden temsilci seçilmemesi gerektiğini dile getirdi.

'ARTIK SON DÜZLÜKTEYİZ'

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuştu. Kurtulmuş, komisyonun hassas bir çalışma yürüttüğünü ve komisyonun çalışmalara başladığı tarihten itibaren oy birliğiyle kabul edilen çalışma yönergesinin zedelenmediğini dile getirdi. Kurtulmuş, "Artık son düzlükteyiz. Bundan kastım nedir, bu çalışmaların muradı nedir? Hem ortaya sağlam hem de komisyonun adında olduğu şekilde, milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak, komisyonun önümüzdeki düzlükte yerine getireceği en önemli görevlerinden birisidir" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SALONDAN AYRILDI

Kurtulmuş, daha sonra komisyonun basına kapalı devam etmesi için oylama açtı. Oylama sonucunda AK Parti, DEM Parti ve MHP, toplantının kapalı devam etmesi önerisini kabul etti. Kararın ardından CHP'li 11 üye, salondan ayrıldı. Komisyon toplantısı, basına kapalı sürüyor.

