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Kolombiya, Yeni Karakas Büyükelçisini Atadı

Kolombiya, Yeni Karakas Büyükelçisini Atadı

Politika Haberleri

Kolombiya'nın eski Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti'nin istifasının ardından hükümet, ülkenin yeni Karakas Büyükelçisi olarak Cumhurbaşkanı danışmanı Milton Rengifo'yu atadı.

Kolombiya'nın eski Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti'nin istifasının ardından hükümet, ülkenin yeni Karakas Büyükelçisi olarak Cumhurbaşkanı danışmanı Milton Rengifo'yu atadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milton Rengifo'nun Kolombiya'nın yeni Karakas Büyükelçisi olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yakınlığıyla bilinen Rengifo, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Kongresi'nde 12 yıl Petro'nun yasama danışmanlığını yaptı.

Eski büyükelçi Benedetti, Petro kabinesinin sorumlusu Laura Sarabia ile yaşadığı gerilimin ardından 2 Haziran'da Karakas Büyükelçiliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Benedetti'nin istifası

Benedetti ile Sarabia arasında yapılan telefon görüşmesinin medyaya sızması üzerine ülkede politik gerilim yükselmişti.

Kolombiya basınında çıkan haberde Benedetti ve Sarabia arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinde, Cumhurbaşkanı Petro'nun seçim kampanyasındaki paranın edinilmesiyle ilgi sözleri ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Ülke içi tartışmaların ve iddiaların artması üzerine Benedetti ve Sarabia, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Politika

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