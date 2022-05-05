Kolombiya "Otoniel" lakaplı uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye iade etti

Kolombiya, uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nu ABD'ye iade etti. Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de ise bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirildi.

AA / Politika