Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Gustavo Petro oldu

Kolombiya'da yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerini Gustavo Petro kazanarak ülke tarikindeki ilk solcu devlet başkanı oldu.

Kolombiya'da halk önümüzdeki dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçmek için dün sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak belirlenirken, sandıkların kapanmasından yaklaşık 2 saat sonra ilk sonuçlar açıklandı. Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre seçimde adaylardan Gustavo Petro yüzde 50,51 oya sahip olurken, rakibi Rodolfo Hernandez yüzde 47,22'lik oy aldı. Bu sonuçlarla bağımsız aday milyoner Rodolfo Hernandez'i mağlup ederek seçimi kazanan Gustavo Petro Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı oldu.

Gustavo Petro ile birlikte seçilen Francia Marquez Mina, ülkede ilk Afrika kökenli başkan yardımcısı oldu.

Seçim zaferinin ardından konuşma yapan Gustavo Petro Kolombiya'da kapitalizmi geliştirip kölelik ve feodalizmin üstesinden geleceklerini savunurken, bir yandan da doğayı korumaya özen göstereceklerini belirtti. Göreve geleceği 7 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ülkede kapsamlı bir barışın başlatılacağını ifade eden Petro, muhalefete saygı göstereceklerini ve hiçbir şekilde siyasi ve yasal zulümün yaşanmayacağını bildirdi.

Başkan yardımcısı olarak seçilen ve aynı zamanda çevreci bir aktivist olan Francia Marquez Mina ise seçim sonrası yaptığı konuşmasında sosyal adalet için çalışacaklarını ve ülkedeki erkek egemenliğine son vereceklerini ifade ederken, "Hep birlikte, barış içinde, adaletli, onurlu ve fırsatlara sahip bir ülke inşa etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika