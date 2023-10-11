Kolombiya Hükümeti, FARC Üyelerine Yönelik Operasyonları Askıya Aldı

Kolombiya hükümeti, ateşkes anlaşmasına vardığı eski FARC üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan kararname ile FARC'ın çatı örgütü olan Estado Mayor Central'e (EMC) karşı askeri operasyonlar durduruldu. Ateşkes süreci Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Dünya Kiliseler Konseyi tarafından izlenecek.

Kolombiya'da hükümet, ateşkes anlaşmasına vardığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan kararname ile FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central'e (EMC) karşı askeri operasyonlar durduruldu.

Kararname kapsamında Savunma Bakanlığı, ordu, polis ve hükümeti temsilen bir ekibin oluşturulacağı belirtilerek, "16 Ekim'den itibaren ateşkes resmen başlayacak ve hükümetin karar vereceği süre boyunca bütün operasyonlar askıya alındı." ifadesine yer verildi.

Taraflar arasındaki ateşkes sürecinin izlenmesi için Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Dünya Kiliseler Konseyinden birer üyenin izleme komisyonunda yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Ateşkes için anlaşma sağlanmıştı

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda, açıklamasında, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim'de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabık kalındığını belirtmişti.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.