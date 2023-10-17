Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail istediği sürece ilişkiler korunur

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail istediği müddetçe iki ülke ilişkilerini koruyacaklarını söyledi. Leyva, ilişkilere değinerek, 'İsrail istediği sürece iki ülke ilişkileri korunur. Anayasal ilkelerimiz bize uluslararası hukuka saygı duymasını öğretir ve emreder. Devletler arasındaki saygılı ilişkiler her zaman memnuniyetle karşılanır.' ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail istediği müddetçe iki ülke ilişkilerini koruyacaklarını söyledi.

Leyva, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ilişkilere değinerek, "İsrail istediği sürece iki ülke ilişkileri korunur. Anayasal ilkelerimiz bize uluslararası hukuka saygı duymasını öğretir ve emreder. Devletler arasındaki saygılı ilişkiler her zaman memnuniyetle karşılanır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın ülkeden sınır dışı edilmediğini de hatırlatan Leyva, "İsrail Büyükelçisi'nin gönderileceğini söylemedim. Sözlerim o şekilde anlaşılmasın ancak Cumhurbaşkanı Petro'ya dair ifadelerinde kendisini nezakete ve saygıya davet ettim. Bunlar diplomatik ilişkilerde olmazsa olmaz zorunluluklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Leyva, gün içindeki paylaşımında ise İsrail büyükelçisinin cumhurbaşkanına "kabalık" yaptığını belirtmiş ve özür dileyerek ülkeden gitmesini istemişti.

Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.

İsrail'den Petro'ya tepki

İsrail, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled'in Dışişleri Bakanlığına çağırdığı Menjarez'e, Petro'nun, "İsrail karşıtı ve antisemitik" açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluğu iletmişti.

Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini dile getirmişti.

İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurmuştu.

Bu açıklamalar üzerine Petro İsrail'e tepki göstererek, "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı almıştı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.