Kolombiya'daki Kongre seçimlerinden solcu Gustavo Petro zaferle çıktı

Kolombiya'da Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek üzere yapılan seçimde sol koalisyon, cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu aldı.

Ülkede tarihi olarak adlandırılan seçimlerde, Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduran sağ partiler, sol partiler karşısında hezimet yaşayarak, Senato'da ve Temsilciler Meclisi'ndeki sayısal üstünlüğünü ilk kez solculara kaptırdı.

Oylamada, sol parti ağırlıklı Tarihsel Pakt koalisyonu adaylarından Gustavo Petro, oyların 80,48'ini alarak partisi adına 29 Mayıs'ta yapılacak olan Devlet Başkanlığı seçiminde aday olmaya hak kazandı.

Toplamda 4 milyon 307 bin 489 oy alan solcu Petro, tüm adaylardan daha fazla destek alarak devlet başkanlığı seçimi öncesinde öne çıktı.

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Fico Gutierrez, yüzde 54,18 ile 2 milyon 67 bin 365 oy alırken, Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo ise yüzde 33,33 ile 701 bin 466 oyda kaldı.

Ülkede 13 Mart'ta düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde sol partilerden oluşan Tarihsel Pakt koalisyonu hem Senato'da hem de Kongre'nin ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'nde en çok oyu alarak birinciliği elde etti.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde Petro, Gutierrez ve Fajardo, Devlet Başkanı olmak için yarışacak.

Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in liderliğini yaptığı sağ parti Demokratik Merkez, 2018'de birinciliği kazandığı Senato ve Temsilciler Meclisi'nde büyük oy kaybı yaşayarak, uzun yıllar sonra Kongre'de çoğunluğu kaybetti.

Katılım yüzde 44,22'lerde kaldı

Kayıtlı seçmen sayısının 38 milyonu aştığı ülkede, yaklaşık 17 milyon Kolombiyalının sandık başına gitmesiyle katılım oranı yüzde 44,22'lerde kaldı.

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 29 Mayıs'ta yapılacak. Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamaması durumunda 19 Haziran'da seçimin ikinci turu düzenlenecek.