Kolombiya'da Uyuşturucuyla Mücadele Zirvesi Sonuçlandı

Kolombiya'da düzenlenen 'Latin Amerika ve Karayipler Konferansı' zirvesi, uyuşturucuya karşı savaşta başarısızlığın kabul edilmesi ve narkotikle mücadelede ittifak oluşturma çağrısıyla sona erdi. Zirveye Kolombiya ve Meksika liderleri de katıldı.

Kolombiya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 Eylül'de başlayan "Latin Amerika ve Karayipler Konferansı" zirvesi "paradigma değişikliği, uyuşturucuya karşı savaşta başarısızlığın kabul edilmesi ve narkotikle mücadelede ittifak oluşturma çağrısı"yla tamamlandı.

Ülkenin Cali kentinde düzenlenen zirveye, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da katıldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena zirvenin kapanışına ilişkin 10 maddelik bildiri okudu.

Bildiride yaşam, barış ve kalkınmanın önemine işaret edilerek, "Narkotik ilaçlar ve psikotrop maddelerin ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmelerdeki değeri kabul edildi. Anlaşmalar, uluslararası toplantılarda analiz edildi ve bunların önceliklere göre nasıl uyarlanabileceği görüldü." ifadesine yer verildi.

Dünyada yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve şiddetin temel nedenlerine kapsamlı şekilde vurgu yapılan bildiride, "Ülkelerimizin gerçekliklerine uygun, sürdürülebilir, yaşanabilir ve kalkınmaya öncelik verilerek hassas noktalara ağırlık verilmeli. Her şeyden önce yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığının varlığı kabul edilmeli ve uluslararası taahhütten vazgeçmeden yasal faaliyetlere geçiş sağlanmalıdır." denildi.

Bildiride, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlara karşı işbirliği yapılmasının öneminin altı çizilerek, şunlar ifade edildi:

"Akıl sağlığına, bağımlılıklara, erken müdahaleye önem veren, tedavi, bakım, rehabilitasyon ve eğitim ağırlıklı kampanyalar uygulanmalıdır. Ulusları aşan suçlar, silah kaçakçılığı, yasa dışı ağaç kesimi, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğa karşı uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Bolivya'nın önerisiyle Antinarkotik İttifakı kurulmalı ve 2025'te Uluslararası İlaç Zirvesi'ne de ortak bir vizyonla gidilmelidir."

"Tarihi bir zirve"

Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva, zirveyi "tarihi" şeklinde nitelendirerek, "Bu belge, ülkelerin dünya uyuşturucu sorununa kapsamlı, son derece disiplinli, bilimsel kanıtlara dayalı ve yapısal nedenlerini ele alarak ortak kararlılığı yansıtıyor." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Barcena da uyuşturucu karşıtı politikalarda, koka yaprağı yetiştiricisi köylülerin damgalanmaması gerektiğini vurgulayarak, mafya ve organize suç gruplarının bu insanları istismar ettiğini belirtti.

Sentetik uyuşturucular konusunun ciddi bir sorun olduğunu hatırlatan Barcena, ABD'de yılda yüz binden fazla gencin bu beladan etkilendiğini ancak sorumlusunun kendileri olmadığını kaydetti.