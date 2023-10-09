Kolombiya'da Hükümet ve FARC Üyeleri Arasında Ateşkes Anlaşması İmzalandı

Kolombiya'da hükümet, ateşkes sağlanması için görüşmeler yürüttüğü eski FARC üyeleriyle anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalandı. Anlaşma, halkın korunması ve kanın akmasının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Kolombiya'da hükümet, ateşkes sağlanması için görüşmeler yürüttüğü eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalandı.

Görüşmeye hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ve FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central'in (EMC) temsilcisi Andrey Avendano katıldı.

Rueda, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim'de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabık kalındığını belirtti.

Silahların susmasının her iki taraf için de önemli olduğunu dile getiren Rueda, "Ateşkes, öncelikli olarak halkı korumayı, askerler, polis ve gerillalar arasındaki kanın akmasını önlemeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Ortak bildiride ise "Ulusal hükümet, 16 Ekim'de sürecin sürekliliğini kolaylaştırmak için 'Ateşkes Kararnamesi'ni düzenleyecek ve yuvarlak masanın kurulmasıyla barış görüşmeleri resmiyet kazanacak." bilgisine yer verildi.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.