Kolombiya'da FARC Üyeleriyle İkili Ateşkes Anlaşması

Kolombiya hükümeti, silah bırakmayan eski FARC üyeleriyle ikili ateşkes için anlaşmaya vardı. Anlaşma, 8 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Kolombiya'da hükümet, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle 8 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ikili ateşkes için anlaşmaya vardı.

Devlet ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasına katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri, hükümeti temsil eden heyetle Cauca yönetim bölgesine bağlı Suarez kırsalında görüştü.

17 Eylül'den bu yana görüşmeler yürüten taraflar, 10 ay sürmesi hedeflenen ve 8 Ekim'de başlayacağı belirtilen ikili ateşkes anlaşması konusunda mutabık kaldı.

EMC ile müzakerelere katılan Barış Heyeti Başkanı Camilo Gonzalez, basın açıklamasında, "tarihi bir sıçrama" gerçekleştirdiklerini belirterek "Ateşkes konusunda ilk kez bu denli bir süreden bahsedildi. Barış, sadece bir belgeye imza atmaktan ibaret değildir, önemli olan savaşın etkilerinin en yoğun yaşandığı bölgelerde barış içinde yaşayabilmektir." ifadesini kullandı.

EMC temsilcisi Andrey Avendano da ateşkes süresince karşılıklı saygının önemine işaret ederek "Uluslararası insan hakları referans alınmalıdır. Sivil halka ve insan haklarına saygı duyulmazsa siyasi diyalog mümkün olmaz. Burada iki delegasyon barış anlaşması için her türlü çabayı gösterecek, aksi halde 10 yıl sonra oturup konuşmanın bir anlamı kalmaz." diye konuştu.

Tarafların daha sonra Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında yeniden bir araya gelecekleri bilgisi paylaşıldı.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Topyekun Barış" politikası kapsamında silahlı gruplarla görüşmeler yürüten hükümet, ülkedeki en büyük silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile 9 Haziran'da "180 günlük geçici ikili ateşkes anlaşması" imzalamıştı.