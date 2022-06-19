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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

AA - Sinan Doğan - Politika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Ülkede 2 adayın yarışacağı 2. tur seçimlerinde 39 milyondan fazla seçmen, 102 bin 152 sandık merkezinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Sandıkların yerel saatle 16.00'da kapanmasının ardından sayım işleminin yapılması ve resmi olmayan sonuçların basınla paylaşılması bekleniyor.

Yurt dışında oy kullanma hakkı olan 972 bin 764 Kolombiyalı için 67 ülkede kurulan 250 sandıkta da oy verme işlemi devam ediyor.

Seçim yarışı, ilk turda yüzde 40,32 ile birinci olan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Gustavo Petro ile yüzde 28,17 ile ikinci olan Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez arasında geçiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtti.

Seçimlerde güvenliğin sağlanması için ülkenin çeşitli bölgelerinde 250 bini aşkın güvenlik gücü görev alıyor.

Seçimi kazanacak kişi, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

AA / Sinan Doğan - Politika

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