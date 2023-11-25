Kolombiya'da Barış Anlaşmasının 7. Yılı Kutlandı

Kolombiya'da, dönemin hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının 7. yıl dönümü kutlandı.

Devlet ile sol görüşlü FARC arasında 53 yıl süren iç çatışmanın sona ermesinin 7. yılı nedeniyle başkent Bogota'daki Hafıza Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, dönemin Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, eski FARC liderlerinden "Timochenko" ismiyle bilinen Rodrigo Londono, FARC partisi Comunes temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Santos, buradaki konuşmasında, FARC ile yapılan anlaşmanın "tarihi" olduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın iyi yanı neydi? Önemi, mağdurları müzakerelerin merkezine koyan ilk anlaşma olması ve barış anlaşmasının imzalanmadan önce mağdurların haklarının kabul edilmesiydi." dedi.

Santos, devlet ile FARC arasında 7 yıl önce imzalanan barış anlaşmasının uygulamaya geçiş sürecinin yavaş ilerlediğini ve taahhüt edilen 578 maddeden sadece yüzde 31'inin tamamlandığını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "tam barış" politikasını eleştiren Santos, "Tam barış, FARC ile sağlanan barış sürecinin uygulamasını gölgelememelidir. FARC ile sağlanan barış anlaşmasının uygulanması elzemdir ve başarıya ulaşması gereklidir. Eğer bu süreç aksatılırsa diğer barış girişimleri de yok olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın "zorlu" bir sürecin ardından başarıya ulaştığını belirten Santos, "Her şeye rağmen iyimserim. Mutluyuz çünkü tüm zorluklara ve engellemelere rağmen bunu başardık zira barış yapmak savaşmaktan daha zordur. 7 yıl önce imzaladığımız anlaşma halen devam ediyor." diye konuştu.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Norveç Nobel Komitesi, 7 Ekim 2016'da Barış Ödülü'nü ülkesindeki iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Santos'a vermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde FARC ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.