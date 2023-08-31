Kolombiya'da Barış Anlaşması Görüşmeleri Başlıyor

Kolombiya hükümeti, silah bırakmayan eski FARC üyeleriyle görüşmek için Barış Yüksek Komiserliği heyetiyle bir araya gelecek.

Kolombiya'da, hükümetin "Topyekun Barış" politikası kapsamında Barış Yüksek Komiserliği (OACP), silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri ile görüşecek.

OACP'den yapılan açıklamada, hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiserliği heyetinin, Cauca yönetim bölgesine bağlı Suarez kırsalında, barış anlaşmasına katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC) temsilcileriyle görüşeceği bildirildi.

Sivil halka saygı duyulması, ateşkes ve görüşme masası protokollerinin düzenlenmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Toplantılar, kapalı ve gizli olmakla beraber kayıt altına alınacak. Uluslararası tanıklar, Katolik Kilisesi ve Dünya Kiliseler Konseyinden katılımlar olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tarafların 3 Eylül'de bir araya geleceği belirtilerek, "Çok sayıda topluluk silahlı şiddette maruz kaldı ve onlar hiçbir eyleme sessiz kalmadı. Bu yürüttüğümüz müzakerelerde onların umutlarını korumaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

EMC

Ivan Mordizco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.