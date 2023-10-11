Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'da müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu. Petro, Venezuela'da hükümet ile muhalefetin 'siyasi ve ekonomik krize' çözüm bulunması amacıyla yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Petro, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Venezuela'da hükümet ile muhalefetin "siyasi ve ekonomik krize" çözüm bulunması amacıyla yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yeniden başlayacak diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Venezuela'ya uygulanan ekonomik ablukanın kaldırılması, hem halkın refahını iyileştirir hem de ABD'ye giden göçmen akışının önünü keser." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki müzakereler vesilesiyle tüm Venezuelalı politik aktörler için "özgür, şeffaf ve adil" seçimlerin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Petro, Kolombiya olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Dün katıldığı programda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade ederek ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

Petro, 7 Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Maduro ile birçok kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini söylemişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme katedilmişti.