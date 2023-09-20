Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, BM'de konuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i savunmak için belirttikleri gerekçelerin, Filistin'i savunmalarını gerektiren nedenlerle aynı olduğunu unuttular." dedi.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Petro, iklim değişikliğiyle mücadele, Küba'nın terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, Ukrayna'daki savaş ve Filistin meselesine değindi.

Petro, iklim ve göç kriziyle mücadele edilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulanarak, "Savaş ve açlık kaldığı yerden devam ediyor. İklim krizi daha önce hiç olmadığı kadar dişini gösterdi. İnsanlar suyun olduğu Kuzey'e doğru göç edecek. İnsanların Kuzey'e göçü, hükümetlerin başarısızlığının boyutunu gözler önüne seriyor. Bilime göre, 2070'de göç edenlerin sayısının 3 milyara ulaşması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinin karbondan arındırılmasına yönelik yatırımların çoğunluğunun kamu fonları ve toplumun çabalarıyla sağlandığını belirten Petro, dünyanın her yerinde bunun "demokratik ve eşitlik" ilkesiyle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Petro, Küba'nın haksız yere teröre destek veren ülkeler listesine alındığını belirterek, Küba'nın, ülkesindeki barış sürecine destek verdiğini ve bu ülkeye yönelik yapılan adil olmayan uygulamaların son bulmasını istedi.

"Ülkelerimizi defalarca işgal ettiklerini unuttular"

Ukrayna'da devam eden savaşa ve Filistin meselesine değinen Petro, "Kendimizi savaşa adadık, bugün işgallere karşı savaşmaktan bahsedenler, ülkelerimizi defalarca işgal ettiklerini unuttular. Zelenskiy'i savunmak için belirttikleri gerekçelerin, Filistin'i savunmalarını gerektiren nedenlerle aynı olduğunu unuttular. Tüm savaşlar bitmeli. BM'nin mümkün olan en kısa sürede biri Ukrayna, diğeri Filistin hakkında olmak üzere iki barış konferansına sponsor olmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Petro, dünyanın uyuşturucuyla mücadelede "başarısız" olunduğunu, fentanilin yasa dışı pazarlara girerek binlerce kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Koka yaprağının ve marihuananın yasaklama kapsamı dışında tutulması gerektiğini savunan Petro, "Kendi ülkelerindeki gençliğin yalnızlık ve bunalımlarına çare bulmak yerine adaletsizlik ektiler, çiftçilerin marihuana ve koka yaprağı yetiştirmesini engellediler. " değerlendirmesinde bulundu.