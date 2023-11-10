Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısını soykırım olarak nitelendirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısına tepki göstererek saldırıyı gerçekleştirenleri "soykırımcı" olarak nitelendirdi.

Petro, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesindeki bir polikliniği hedef almasının ardından çekilen görüntüleri paylaşarak, "Bunu yapanlar, sefil ve soykırımcıdan başka bir sıfatla nitelendirilemez. Hükümetimin hukuk ekibi tüm uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Petro, dünkü açıklamasında da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) İsrail'e karşı dava açma çağrısına katkıda bulunacaklarını belirtmişti.