Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstererek, barbarlık olarak nitelendirdi ve Filistin halkına karşı yapılan saldırıların Hamas'ın İsrailli sivil halka karşı barbarlığını aştığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, " İsrail'in Filistin halkına karşı barbarlığı, Hamas'ın İsrailli sivil halka karşı barbarlığını kat kat aştı." dedi.

Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "İtiraf etmeliyim ki, Filistin topraklarının yasa dışı işgalini eleştirmenin, antisemitizme bağdaştırıldığını bilmek benim kafamı karıştırıyor. Bu entelektüel alçaklıktan mı yoksa saf ve basit cehaletten mi kaynaklanıyor anlamıyorum. Bir devleti eleştirmek, etnik bir kökene ya da dine baskı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Yahudilik inancına, halkına ve özgür devlet olma haklarına saygı duyduklarını belirten Petro, " Gazze'deki hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce kadın, çocuk ve sağlık personelinin ölümüyle İsrail'in Filistin halkına karşı barbarlığı, Hamas'ın İsrailli sivil halka karşı barbarlığını kat kat aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, barbarlıktan kurtulmanın tek yolunun Birleşmiş Milletlerin (BM) 1967'de belirlediği gibi İsrail devleti ve Filistin devletinin kendi topraklarında özgürce yaşamasından geçtiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.