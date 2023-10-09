Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'i Nazilere benzetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze'ye yönelik sözlerini Nazilerin söylemlerine benzetti ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, " Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" diyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın sözlerini, Nazilerin söylemlerine benzetti.

Petro, X sosyal medya hesabından, Galant'ın, " Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Nazilerin, Yahudiler hakkında söyledikleri bunlardı. Demokratik halklar, Nazizmin uluslararası politikada yeniden yerleşmesine izin veremezler. İsrailliler ve Filistinliler, uluslararası hukuka tabi insanlardır. Bu nefret söylemi devam ettiği takdirde sadece Holokost getirecek." ifadesini kullandı.

Petro, başka bir paylaşımında da Galant'ın Gazze'ye yönelik sözlerini eleştirerek, "Dünyada hiçbir demokrat, Gazze'nin toplama kampına dönüştürülmesini kabul edemez. Toplama kampları, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır ve bu kampları kuranlar da insanlığa karşı suç işlemiş sayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Büyükelçisine "toplama kampı" yanıtı

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın, sosyal medyadan Petro'yu "Auschwitz toplama kampına" davetine de yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı, "Ben zaten Auschwitz toplama kampındaydım ve şimdi bunun Gazze'ye kopyalandığını görüyorum." sözlerini sarf etti.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmış, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana yaptığı paylaşımlarla Petro, Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara dikkati çekiyor.

Petro, büyük felaket Nakba'nın arşiv fotoğrafı ile Filistin topraklarının yıllar içerisinde nasıl işgal edildiğini gösteren haritaya da yer vererek, İsrail destekli hesapların hakaretlerine rağmen paylaşımlarına devam ediyor.

"Aksa Tufanı" saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.