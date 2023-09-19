Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD'de görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD'de bir araya geldi. Görüşmede barış süreci, iklim krizi ve çevre konuları ele alındı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD'de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Guterres ile özel bir görüşme gerçekleştiren Petro'nun, ülkedeki barış süreci, iklim krizi ve çevre konularını ele aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile uyuşturucu, çevre ve iklim krizi başta olmak üzere yeni küresel strateji ve Topyekun Barış politikası hakkında konuşmak üzere bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi (OACP) de görüşmeye ilişkin, "Kolombiya'da barışa yönelik uluslararası destek, dünya çapındaki en önemli senaryolarda Cumhurbaşkanımızın eliyle güçlendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, gün içinde bir araya geldiği İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile de iki ülke ilişkilerini ele aldı.