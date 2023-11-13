Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistin Halkı İçin Dayanışma Konseri Düzenlenmesini İstedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinde Filistin halkı ile dayanışma konseri düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Petro, sosyal medya hesabı X'ten, Şili'de Filistin halkı için organize edilen konser görüntülerini paylaşarak, "Bu, Şili'de Filistin halkı için yapılan dayanışma konseridir. Bunu Kolombiya'da kim organize edebilir?" ifadesini kullandı.

Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarına işaret eden Petro, "Netanyahu'nun Gazze'deki bombalamalarında 100'den fazla BM çalışanı öldürüldü. Kolombiya, herkesin ailesiyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade ediyor." paylaşımında bulundu.

Şili'nin kuzeyinde, 27 Ekim'de düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma konserine binlerce kişi katılmış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı kınanmıştı.