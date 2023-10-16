Kolombiya Cumhurbaşkanı FARC Üyelerine Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ateşkes anlaşmasına varılan eski FARC üyelerine 'maksimum sorumluluk' çağrısında bulundu. Petro, barışın önemine vurgu yaparak, 'Sorumluluk Kolombiya tarihiyle beraberdir ve bugün bu, dünyaya tutarlılık mesajıdır. Çatışma konuşularak çözülür. Yaşam olabilmesi için Kolombiya'da da barış olması gerekir. 'Sloganımız yaşam ve barış' değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ateşkes anlaşmasına varılan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine "maksimum sorumluluk" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) mensuplarına seslenen Petro, "Kolombiya'da ikinci barış sürecini başlatacak masa bugün hazır. EMC savaşçılarından maksimum sorumluluk üstlenmelerini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Petro, barışın önemine vurgu yaparak, "Sorumluluk Kolombiya tarihiyle beraberdir ve bugün bu, dünyaya tutarlılık mesajıdır. Çatışma konuşularak çözülür. Yaşam olabilmesi için Kolombiya'da da barış olması gerekir. 'Sloganımız yaşam ve barış'" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'da bugün hükümet temsilcileri ile EMC heyeti arasında, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında, barış müzakereleri kapsamında "ikili ateşkes" imzalanacak.

Taraflar arasındaki ateşkesin, 16 Ekim'de başlayacağı ve 16 Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Ateşkes için anlaşma sağlanmıştı

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla Tibu kasabasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda, açıklamasında, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim'de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabık kalındığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Petro tarafından 11 Ekim'de imzalanan kararname ile EMC'ye karşı askeri operasyonlar durdurulmuştu.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.