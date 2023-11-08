Kolombiya Cumhurbaşkanı FARC'ın barış görüşmelerini askıya almasına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin hükümetle barış görüşmelerini askıya alma kararına tepki gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Petro, FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central'in (EMC), barış masasından çekilmesinin ateşkesi bozmak anlamına geldiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yasa dışı gruplara mücadelesinin süreceğini belirten Petro, "EMC, ateşkesi bozmaksızın müzakere masasından çekilme kararı aldı. Bu mümkün değildir, ateşkes ancak yasa dışı ekonominin önlenmesi ve sivil halka saldırıların durmasıyla mümkün olur." ifadesini kullandı.

Petro, Kasım 2016'da FARC ile barış anlaşması imzalanmasının ardından geçmiş hükümetlerin "ihmalkarlığı" nedeniyle FARC'tan boşalan bazı bölgelere yasa dışı silahlı grupların yerleştiğini söyledi.

Devlet otoritesinin sağlanması için güvenlik güçlerinin operasyonlar yaptığını hatırlatan Petro, "Micay bölgesi bir zamanlar FARC'ın kontrolü altındaydı, şimdilerde ise bazı silahlı gruplarca istismar ediliyor. Yıldırım Operasyonu'nun başlatılması talimatını bizzat ben verdim. Operasyonun amacı yasa dışı ekonominin önüne geçmektir." dedi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, güvenlik güçlerinin EMC'nin etkili olduğu bölgelerde operasyonlar gerçekleştirmesinin ardından EMC heyetinin hükümetle yürütülen barış müzakerelerinden çekilme kararı aldığını öne sürdü.

EMC, barış görüşmelerini askıya almıştı

EMC'den dün yapılan açıklamada, devletin taahhütlerine uymadığı gerekçe gösterilerek barış görüşmelerinin şimdilik askıya alındığı bildirilmişti.

Devlet ile varılan 3 aylık ikili ateşkes anlaşmasına sadık kalınacağı vurgulanan açıklamada, "Bugünden itibaren masa üzerinde anlaşmaya varılan konular askıya alındı. Barış komisyonumuzla iç istişare sürecine başlayacağız ve ulusal hükümetten de aynısını yapmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kolombiya'da hükümet, EMC ile 3 aylık ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devlet ile imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarına devam etmişti.