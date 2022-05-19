Kolombiya Cumhurbaşkanı  Duque Marquez, Türkiye'ye gelecek - Haberler

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Kolombiya Cumhurbaşkanı  Duque Marquez, Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı  Duque Marquez, Türkiye'ye gelecek

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığndan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque Marquez'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada,  "Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye- Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kolombiya, Türkiye, Politika, Haberler

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