Kolombiya Cumhurbaşkanı Arjantin'deki Seçim Sonucunu Üzücü Buldu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasını üzücü olarak değerlendirdi. Petro, neoliberalizmin topluma yönelik bir önerisi olmadığını ve insanlığın sorunlarına cevap veremediğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Arjantin'de dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasının Latin Amerika için "üzücü" olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, " Arjantin'de aşırı sağ kazandı. Bu, toplumun kararıdır. Latin Amerika için üzücü oldu, bekleyip göreceğiz. Neoliberalizmin artık topluma yönelik bir önerisi yok, insanlığın mevcut sorunlarına cevap veremiyor." ifadesini kullandı.

Milei'yi seçim başarısından ötürü kutlayan Petro, "Kolombiya ve Arjantin arasındaki ilişkiler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürülecektir. Milei'yi tebrik ediyorum. İlerici Arjantinlilerden, tarihten ders almalarını ve Latin Amerika halklarının mücadelesini değerlendirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da sosyal medya hesabından Arjantin halkını tebrik ederek "Demokrasi halkın sesidir ve her zaman saygı duyulması gerekir. Seçime istikrarlı ve barışçıl şekilde katılan tüm Arjantilileri kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçim sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.