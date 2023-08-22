Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflarla ilgili suçlama

KOCATEPE Camisi'nde çekip sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar tepkilere neden olan Ezgi C. (21) ve Bilal K. (28) hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

KOCATEPE Camisi'nde çekip sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar tepkilere neden olan Ezgi C. (21) ve Bilal K. (28) hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan Kocatepe Camisi'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili soruşturma başlattı. Paylaşımda bulunan yönetmen Bilal K. ile fotoğraflarda poz veren Ezgi C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bilal K. ve Ezgi C., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sanıkların dini değerleri aşağılama amacıyla, değil sanatsal gaye ile eylemi gerçekleştirdiklerini ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu savundukları kaydedildi. İddianamenin gerekçesinde ise cami içinde farklı yerlerde camiye ait bölümler ve motiflerle dini değerlerin kullanıldığı, sanığın üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, fotoğraf çekimleri sırasında vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının, İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmayacağı belirtildi. İddianamede, Ezgi C. ve Bilal K.'nin 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan ayrı ayrı 9 aydan, 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.