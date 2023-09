Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Market ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağladıklarını belirterek, "Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz" dedi.

Seyrani Mahallesi'ndeki Dost Eli ile Dost Mağaza hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Dost Eli' projesini slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizerek, "Vatandaşlarımızın beklentileri istikametinde daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve

Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Daha önce sosyal market diye hizmet veren Dost Mağaza'dan şu ana kadar 15 bin 935 aile faydalanmıştır. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerede olunması gerekiyorsa şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. Özellikle 'Gönül Kazanı' ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 171 aileye yemek götürüyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri'de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı ile bu zamana kadar 68 bin 746 adet kart dağıttık. Glüten hassasiyeti olarak bilinen çölyaklı 209 aileye 5 bin 283 koli verdik. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz. Kayseri'de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye'de yine bir ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projemizle yanlarında yer alıyoruz. Burada Kayseri'nin yöresel yemekleri, özellikle mantıyı Türkiye'de glütensiz olarak yiyebileceğiniz tek yer Kocasinan'dır. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yine Türkiye'ye örnek olacak olan 'Dost Kapısı' ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Sunumun ardından Başkan Çolakbayrakdar, basın mensuplarına Dost Market'in nasıl işlediği hakkında bilgiler aktardı ve alışveriş yaptı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza'da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak (A-B-C), 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Gıda ve konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren mağaza ve market, Kocasinanlılara alışveriş keyfi yaşatıyor. - KAYSERİ